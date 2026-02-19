En la apertura de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,675.55 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.32%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.00%. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerirá un seguimiento continuo para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Apple, Meta, Nvidia, Tesla y Netflix llegan al MexDer: así podrás tradear con estos gigantes desde México