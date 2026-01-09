En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3712.72 este viernes, 9 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.08% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.69%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 10.41%, es mayor que la volatilidad anual del 9.86%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este aumento en la cotización.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.