El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3670.13 este viernes, 27 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.78% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.23%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.71%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 21.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.57%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la política económica y las condiciones del mercado global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.