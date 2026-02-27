La cotización del peso colombiano cerró a USD 3763.72 este viernes, 27 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 1.79%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.80%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 16.70%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.30%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que favorecen al Peso colombiano. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.