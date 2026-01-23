El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3638.13 este viernes, 23 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.95% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.71%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.