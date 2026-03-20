La cotización del peso colombiano cerró a USD 3694.79 este viernes, 20 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.26%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.05%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.95%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras monedas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 14.95%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.46%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.