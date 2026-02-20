La cotización del peso colombiano cerró a USD 3704.76 este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.72%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.46%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.84%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 9.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a la divisa estadounidense. Este comportamiento sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.