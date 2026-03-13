La cotización del peso colombiano cerró a USD 3699.6 este viernes, 13 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.1%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.94%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.24%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 15.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.44%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.