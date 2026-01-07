En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3757.47 este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 1.13%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.07%.

Conoce la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.50%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 9.88%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en la estabilidad del Peso colombiano. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la sostenibilidad de esta mejora.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones futuras.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.