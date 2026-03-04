Al cierre de mercados de este miércoles, 4 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3749.72. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.56%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.02%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.87%, es mayor que la volatilidad anual del 14.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos que podrían influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.