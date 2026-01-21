La cotización del peso colombiano cerró a USD 3673.97 este miércoles, 21 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.04%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.63%.

Conoce la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.77%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.