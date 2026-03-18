Al cierre de mercados de este miércoles, 18 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3700.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.05%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.63%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.95%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.48%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.