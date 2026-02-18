La cotización del peso colombiano cerró a USD 3680.26 este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.66%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.33%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.40% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 10.32%, es menor que la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se trata de un repunte temporal. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.