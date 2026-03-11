El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3699.46 este miércoles, 11 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.66% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.16%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 17.85%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.47%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.