El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3835.47 este miércoles, 10 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.64% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.03%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.69%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.66%, es menor que la volatilidad anual del 10.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.