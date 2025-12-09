En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 9 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3859.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.79%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.58%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.90%.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 7.03%, es menor que la volatilidad anual del 10.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.