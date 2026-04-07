La cotización del peso colombiano cerró a USD 3674.74 este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.22%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.42%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante considerar factores externos que podrían influir en esta tendencia, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los precios de las materias primas. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de esta tendencia positiva. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.