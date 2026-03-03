La cotización del peso colombiano cerró a USD 3794.47 este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.1%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un aumento del 2.62%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.05%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 17.78%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.37%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá fluctuaciones que puedan afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso colombiano. Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.