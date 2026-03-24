La cotización del peso colombiano cerró a USD 3708.05 este martes, 24 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 2.25%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.10%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.50%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras monedas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 21.97%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la percepción económica del país. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.