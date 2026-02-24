El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3704.47 este martes, 24 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.57% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.62%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 14.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.34%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que favorecen al Peso colombiano. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.