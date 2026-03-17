La cotización del peso colombiano cerró a USD 3693.54 este martes, 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 1.51%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.36%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.50%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la percepción económica del país. Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.