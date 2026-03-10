El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3700.47 este martes, 10 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.31% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.47%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 12.26%, es menor que la volatilidad anual del 14.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.