La cotización del peso colombiano cerró a USD 3742.47 este lunes, 9 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.81%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.26%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.70%, es menor que la volatilidad anual del 14.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.