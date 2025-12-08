En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3821.23 este lunes, 8 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.33% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.36%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.35%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.22%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.