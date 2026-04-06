Al cierre de mercados de este lunes, 6 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3673.72. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.23%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una leve disminución del -0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.30% en su valor. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.42%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.