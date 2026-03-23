Al cierre de mercados de este lunes, 23 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3708.65. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.2%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.55%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.20%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.