El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3690.47 este lunes, 23 de febrero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.28% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.73%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.82%, reflejando una tendencia a la depreciación de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 4.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.