El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3747.47 este lunes, 2 de marzo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.01%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.17%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.95%, es menor que la volatilidad anual del 14.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá fluctuaciones que puedan afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso colombiano. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.