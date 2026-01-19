En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3651.97 este lunes, 19 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -1%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.52%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 7.63%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.