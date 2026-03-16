El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3694.47 este lunes, 16 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.04% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.64%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.04%, es menor que la volatilidad anual del 14.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la percepción económica del país. Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.