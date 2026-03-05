El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3768.34 este jueves, 5 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.87% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.42%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.10%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.35%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos que podrían influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.