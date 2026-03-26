La cotización del peso colombiano cerró a USD 3681.85 este jueves, 26 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.58%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.25%. Esto refleja una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 22.36%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.57%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.