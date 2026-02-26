Al cierre de mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3760.77. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.37%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.59%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.56%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.79%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.29%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores externos como la inflación y las políticas monetarias. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.