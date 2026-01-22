La cotización del peso colombiano cerró a USD 3596.47 este jueves, 22 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -2.13%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.50%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.36%.

Conoce la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.18%, es mayor que la volatilidad anual del 13.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.