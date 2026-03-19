El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3682.83 este jueves, 19 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.45% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 15.10%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.46%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.