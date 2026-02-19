La cotización del peso colombiano cerró a USD 3692.88 este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.8%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -11.58%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.31%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerirá un seguimiento continuo para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.