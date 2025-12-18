El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3855.07 este jueves, 18 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.31% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.32%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.99%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.87%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.