La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 20 de marzo en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.03% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.39%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 0.24% en su cotización. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 9.62%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la Libra esterlina está en ascenso, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente su valor en el mercado. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.