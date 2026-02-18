La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 18 de febrero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.08% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.49%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.59%. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores externos que puedan influir en su cotización en el futuro. La estabilidad económica y política del Reino Unido será clave para mantener esta tendencia favorable. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial