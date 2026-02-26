La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 26 de febrero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.24% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.73%. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.71%, es menor que la volatilidad anual del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos favorables o decisiones políticas recientes. El análisis de esta tendencia sugiere que la confianza en la economía británica podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones en la moneda. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Van por el pollo | Alsea prevé abrir su primera unidad de Raising Cane’s en la segunda mitad del año