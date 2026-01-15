La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 15 de enero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.03% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.75%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

Banxico perdió su credibilidad por errar pronósticos de inflación y política monetaria: Moody’s

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 4.16%, es menor que la volatilidad anual de 6.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la Libra esterlina, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en el Reino Unido.

Banxico perdió su credibilidad por errar pronósticos de inflación y política monetaria: Moody’s

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

General Motors invertirá 1,000 MDD, tarifas pegan a PageGroup, Tesla cambia esquema de FSD

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos