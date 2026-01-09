En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7457 este viernes, 9 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.22% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.65%, es menor que la volatilidad anual del 6.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.