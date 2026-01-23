En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7334. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -1%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una caída del -2.04%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Conoce la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.53%, lo que es menor que la volatilidad anual del 6.70%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la Libra esterlina está en ascenso, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente su valor en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.