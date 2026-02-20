La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7414 este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.18%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.35%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, aunque en el contexto anual se observa una tendencia a la baja. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.96%, es menor que la volatilidad anual del 6.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico del Reino Unido. Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.