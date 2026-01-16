En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7472 este viernes, 16 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.01% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.92% en su cotización.

Conoce la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.72%, es menor que la volatilidad anual del 6.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.