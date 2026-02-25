La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7378 este miércoles, 25 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.49%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor de la Libra esterlina. Actualmente, la estabilidad de la moneda parece estar en un buen momento. Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en la economía británica y en su recuperación. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.