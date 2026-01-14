En esta noticia
El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7443 este miércoles, 14 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.11% en comparación con la cotización del día anterior.
La cotización de la Libra esterlina ha experimentado una leve variación del 0.03% en la última semana, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 3.61%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.17%, es menor que la volatilidad anual del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.
En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.