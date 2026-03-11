El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7453 este miércoles, 11 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.41%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.78%, es menor que la volatilidad anual del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es 2. Esto indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. En los días previos, la tendencia había sido estable, pero el reciente cambio sugiere un cambio favorable en el mercado. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos positivos, como un crecimiento en la confianza del consumidor o mejoras en los indicadores económicos del Reino Unido. Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.