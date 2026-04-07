La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7534 este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.29%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.13%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.2808%, es menor que la volatilidad anual del 6.6438%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento se refleja en un dato de -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante. En contraste, los días anteriores habían mostrado una ligera fluctuación, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos recientes que han mejorado la confianza en la moneda. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.