Al cierre de mercados de este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.748. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.27%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.42%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.48%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, a pesar de la tendencia negativa a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.18%, es menor que la volatilidad anual del 6.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.